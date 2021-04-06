Труп умершей при загадочных обстоятельствах актрисы нашли в квартире, которая была заперта изнутри
В начале апреля 28-летняя Сукрие Булгурджу перестала выходить на связь. Перепугавшись за жизнь молодой актрисы, друзья ворвались к ней домой. Девушка была мертва.
Труп Сукрие обнаружили в её квартире на северо-западе Стамбула, Турция, 2 апреля. По информации журналистов, входная дверь была заперта изнутри, а в комнатах так и не нашли никаких признаков борьбы. Всё указывает на то, что девушка была одна, но полиция подозревает, что тут всё не так просто, как может показаться.
В квартире не нашли никаких наркотиков или хоть что-то, что могло стать причиной гибели Сукрие. До тех пор, пока результаты судмедэкспертизы не будут готовы, следствие рассматривает смерть турчанки как "подозрительную". Но у друзей девушки уже есть свои гипотезы. По информации местных СМИ, приятели рассказали, что актрису могли отравить. Они предположили, что Сукрие стало плохо после еды, которую она заказала вечером перед смертью.
Булгурджу родом из городка Хатай. После окончания университета Кадир Хас на факультете кино и телевидения в 2013 году девушка переехала в столицу и поступила в театральный центр имени Мудждата Гезена — одну из самых авторитетных театральных школ Турции. Новость о смерти девушки потрясла семью, её тело тут же вернули в Хатай и провели похороны по всем традициям. Убитая горем мама актрисы едва могла стоять на ногах на церемонии погребения, пишет Daily Star.
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