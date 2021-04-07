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Украинская модель, которую голой задержали в Дубае, врала семье о том, чем занимается на курорте

По мнению родных, девушка просто поехала в Эмираты отдохнуть. Это она подтверждала постоянными фото и видео из ресторанов и с пляжей. Среди этих снимков откровенных, разумеется, не было.

7 апреля 2021, 10:49

Фото © Instagram

Семья 27-летней модели Яны из Киева, Украина, была немало удивлена, когда обнаружила снимки обнажённой девушки во всех новостях. По их убеждению, Яна уехала в ОАЭ в отпуск, но решила совместить приятное с полезным и организовала фотосессию. Так как девушка подрабатывала моделью, эта мысль никому не показалась подозрительной. Однако после разразившегося скандала оказалось, что нужно было Яне всё-таки задать побольше вопросов.

Фото © Instagram

Фото © Instagram

Обо всём этом рассказал младший брат Яны — Тарас. Он объяснил, что девушка присылала фотоотчёты из ресторанов, с пляжей и улиц Дубая, делясь впечатлениями от поездки. Но все они были приличными, даже снимки в купальниках. "Она просто поехала отдыхать, а потом всё началось. Да, она планировала какую-то фотосессию, но я ничего больше о ней не знал", — заявил Тарас.

Яна с братом. Фото © Instagram

Яна с братом. Фото © Instagram

Оказалось, что Яна окончила юридический факультет, но не смогла найти работу по специальности. Девушка подрабатывала как могла: обслуживала столики в кафе, встречала гостей в ресторанах, а также разносила напитки в пивоварне. Однако с началом пандемии ей пришлось искать что-то новое, и Яна решила использовать свою внешность, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram

Фото © Instagram

Девушка начала работать моделью, но с каждым разом её фотосессии становились всё откровеннее. И, как теперь понятно, последний проект Яны стал ошибкой — девушку арестовали вместе с другими 39 моделями, которые устроили голую фотосессию на балконе небоскрёба в роскошном жилом районе Дубая. Девушкам грозил реальный срок и большой штраф, однако власти ОАЭ смилостивились и депортировали всех красоток обратно домой.

Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае

Только разделись — и сразу в тюрьму: что известно о моделях, которых сняли голыми на балконе в Дубае

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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