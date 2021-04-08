Жители России стали хуже относиться к мигрантам

За прошедший год число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5%. Об этом заявил замруководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, пишет ТАСС.

"Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создаёт большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить", — подчеркнул Магомедов.

Он отметил, что приезжим не рады не только в центральной части России. Например, в Сибири ситуация ещё хуже: там негативно относятся к мигрантам 22,3% местных жителей.

По словам Магомедова, этнические анклавы из мигрантов усложняют их адаптацию в обществе, что, в свою очередь, порождает среди граждан нацизм и ксенофобию. Замруководителя Администрации Президента добавил, что только компетентная работа правоохранителей поможет сохранить в обществе безопасную обстановку.

Ранее Лайф рассказывал, что в России появится база цифровых профилей мигрантов. Благодаря этому прибывшие в страну смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде.



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