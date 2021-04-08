Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границах Украины

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отправляется со срочным визитом в Киев в связи с напряжённой обстановкой на границах Украины. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в "Твиттере" .

Отметим, что западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по поводу высказываний украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Незалежной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это необходимо, а их перемещение не должно беспокоить другие государства, так как это никак им не угрожает.