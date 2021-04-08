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Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границах Украины

Ранее Запад выражал обеспокоенность из-за сообщений о наращивании сил РФ вдоль границы с Незалежной.

8 апреля 2021, 08:52
<p>Збигнев Рау. Фото © ТАСС / АР / Czarek Sokolowski</p>

Збигнев Рау. Фото © ТАСС / АР / Czarek Sokolowski

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отправляется со срочным визитом в Киев в связи с напряжённой обстановкой на границах Украины. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в "Твиттере".

"Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины", — сказано в сообщении.

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Отметим, что западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по поводу высказываний украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Незалежной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это необходимо, а их перемещение не должно беспокоить другие государства, так как это никак им не угрожает.

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Напомним, очередное обострение в Донбассе началось в феврале 2021 года, когда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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