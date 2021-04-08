Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс

Украинской лидер пообщается с военными, которые несут службу на передовой.

8 апреля 2021, 08:43
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma </p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, в ходе которой посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба офиса лидера Незалежной.

"Владимир Зеленский едет в Донбасс как Верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", — говорится в сообщении.

Зеленский обсудил обострение конфликта в Донбассе с главой военного комитета НАТО

Зеленский обсудил обострение конфликта в Донбассе с главой военного комитета НАТО

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1