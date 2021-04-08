Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс
Украинской лидер пообщается с военными, которые несут службу на передовой.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, в ходе которой посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба офиса лидера Незалежной.
"Владимир Зеленский едет в Донбасс как Верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", — говорится в сообщении.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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