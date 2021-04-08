Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, в ходе которой посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба офиса лидера Незалежной.