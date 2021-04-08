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"Уфа" нецензурно обратилась к арбитру в посте после матча Кубка России, а потом сослалась на Т9

Уфимская команда, оставшаяся без главного тренера, проиграла в четвертьфинале Кубка России грозненскому "Ахмату" со счётом 0:1.

8 апреля 2021, 08:32

Фото © Пресс-служба ФК "Ахмат"

После игры Кубка России "Уфа" обратилась с нецензурным словом к арбитру Евгению Кукуляку из-за спорного эпизода.

"Ку-ку ***! Если это не пенальти, то что это?" — написали в твиттере клуба, прикрепив видео со спорным моментом.

Этот пост получил много комментариев, однако удалять его пресс-служба не стала, но попыталась оправдаться.

"Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. Эсэмэмщик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк (Т9)! Если это не пенальти, то что это?" Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранён от "Твиттера" на один календарный матч", — говорится в сообщении клуба.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Ахмата", гол забил Евгений Харин на 55-й минуте.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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