"Уфа" нецензурно обратилась к арбитру в посте после матча Кубка России, а потом сослалась на Т9
Уфимская команда, оставшаяся без главного тренера, проиграла в четвертьфинале Кубка России грозненскому "Ахмату" со счётом 0:1.
Фото © Пресс-служба ФК "Ахмат"
После игры Кубка России "Уфа" обратилась с нецензурным словом к арбитру Евгению Кукуляку из-за спорного эпизода.
"Ку-ку ***! Если это не пенальти, то что это?" — написали в твиттере клуба, прикрепив видео со спорным моментом.
Этот пост получил много комментариев, однако удалять его пресс-служба не стала, но попыталась оправдаться.
"Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. Эсэмэмщик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк (Т9)! Если это не пенальти, то что это?" Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранён от "Твиттера" на один календарный матч", — говорится в сообщении клуба.
Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?»— ФК УФА (@UfaFc) April 7, 2021
Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Твиттер @ufafc на 1 календарный матч.
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Ахмата", гол забил Евгений Харин на 55-й минуте.
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