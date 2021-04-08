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Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на отечественные аналоги Zoom

Ведомство напомнило пользователям, какие риски несёт в себе использование зарубежных сервисов.

8 апреля 2021, 08:50
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Роскомнадзор заявил, что использование российскими компаниями и госорганами программы Zoom будет нести риски утечек и отказа в обслуживании. Поэтому пользователям из РФ ведомство рекомендует переходить на отечественные аналоги сервиса.

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"Несмотря на то что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", — цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора.

В Кремле оценили ограничение использования Zoom в России: Нужно разрабатывать свои сервисы

В Кремле оценили ограничение использования Zoom в России: Нужно разрабатывать свои сервисы

Напомним, 6 апреля СМИ сообщили, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису видеоконференций для государственных учреждений в России и СНГ. В Совфеде сочли, что такие действия могут закончиться блокировкой платформы в стране. Однако позже руководство сервиса заверило, что не вводило никаких запретов на пользование видеосвязью для российских госструктур.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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