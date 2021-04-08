Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на отечественные аналоги Zoom
Ведомство напомнило пользователям, какие риски несёт в себе использование зарубежных сервисов.
Фото © shutterstock
Роскомнадзор заявил, что использование российскими компаниями и госорганами программы Zoom будет нести риски утечек и отказа в обслуживании. Поэтому пользователям из РФ ведомство рекомендует переходить на отечественные аналоги сервиса.
"Несмотря на то что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", — цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора.
Напомним, 6 апреля СМИ сообщили, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису видеоконференций для государственных учреждений в России и СНГ. В Совфеде сочли, что такие действия могут закончиться блокировкой платформы в стране. Однако позже руководство сервиса заверило, что не вводило никаких запретов на пользование видеосвязью для российских госструктур.
Выбор редакции
В Минцифры допустили повторение истории с Zoom с другими IT-гигантами
Zoom заверил в готовности и дальше обслуживать российские госучреждения
Жители России стали хуже относиться к мигрантам
Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границах Украины
Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс
Комментариев: 0