Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на отечественные аналоги Zoom

Роскомнадзор заявил, что использование российскими компаниями и госорганами программы Zoom будет нести риски утечек и отказа в обслуживании. Поэтому пользователям из РФ ведомство рекомендует переходить на отечественные аналоги сервиса.

"Несмотря на то что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", — цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора.