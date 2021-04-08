Адвокат случайно убившего педофила уфимца — о повторной проверке дела: Может сыграть свою позитивную роль

Известный адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы жителя Уфы Владимира Санкина, который, спасая школьников, случайно убил извращенца, позитивно оценивает пересмотр дела своего подзащитного. Как он рассказал Лайфу, повторная проверка также поможет выявить грубейшие ошибки следователей, которые вели дело.

"Суд присяжных "разбой" отменил по реабилитирующим обстоятельствам, так как Санкин этого не делал, а убийство было переквалифицировано на нанесение тяжких телесных, повлёкших смерть по неосторожности. Это (повторная проверка. — Прим. Лайфа) может сыграть свою позитивную роль, потому что у нас уже назначена апелляция в Уфе 26 апреля", — пояснил Горгадзе, отметив, что он рассчитывает на смягчение наказания для своего подзащитного.

Ранее сегодня стало известно, что Следственный комитет РФ ещё раз изучит дело Владимира Санкина. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. В СК уточнили, что, по мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который вынес мужчине суд, является несправедливым.

Напомним, в конце января прошлого года к Владимиру Санкину обратился за помощью 14-летний мальчик, который вместе с другом остался в квартире чужого мужчины. Тот сначала завлёк их к себе, а затем стал угрожать топором. Один мальчик смог вырваться и позвал на помощь прохожего. Владимир, не раздумывая, поднялся в квартиру, а после вытащил на улицу 54-летнего уфимца, чтобы выяснить с ним отношения. Конфликт перерос в драку, и педофил получил травмы, от которых скончался в больнице. Несмотря на то что многие люди поддержали самосуд и даже запустили массовые петиции в защиту Санкина, суд присяжных признал его виновным в жёсткой расправе. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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