Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Жители Петербурга смогут выбрать, какой вакциной привиться от коронавируса

Всего в городе действует 134 основных пункта вакцинации и 12 мобильных, а также есть запас препаратов.

8 апреля 2021, 10:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители Санкт-Петербурга при записи на вакцинацию от коронавируса смогут выбрать, каким препаратом привиться. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

"Для начала в приоритете будут граждане 60+, а также имеющие хронические заболевания. Записаться на вакцинацию конкретной вакциной можно будет по телефону или через иные доступные каналы записи", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

При записи следует указать конкретный препарат, уточнил вице-губернатор. В город прибыли 16 200 доз вакцины "Спутник V", а также первая партия новосибирского препарата "Эпиваккорона" в количестве 13 700 комплектов. Кроме того, уточнил Эргашев, вероятно, уже в самое ближайшее время поступят и первые партии третьей российской вакцины "Ковивак".

В "Векторе" раскрыли планы по вакцинации россиян "Эпиваккороной"

В "Векторе" раскрыли планы по вакцинации россиян "Эпиваккороной"

Распределять вакцины будут на районные склады для хранения, а уже оттуда — в конкретные медорганизации. Всего, заметил Эргашев, в городе работает 134 пункта вакцинации. Также есть 12 мобильных пунктов, развёрнутых в дополнение к основным.

Ранее Лайф сообщал, что первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" помимо Петербурга была направлена в 39 регионов России. Её объём — 230 тысяч комплектов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мчал на авто с поддельными номерами: подозреваемый в кровавом нападении в Петербурге задержан в Карелии

вчера в 19:05

Разработчик "Эпиваккороны" объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

сегодня в 09:12

Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке

сегодня в 10:05

Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных

сегодня в 10:20

В московский яхт-клуб ищут "кошкодевочку", которая будет ластиться и сидеть на коленях за 70 тыс.

сегодня в 10:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1