Жители Петербурга смогут выбрать, какой вакциной привиться от коронавируса
Всего в городе действует 134 основных пункта вакцинации и 12 мобильных, а также есть запас препаратов.
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Жители Санкт-Петербурга при записи на вакцинацию от коронавируса смогут выбрать, каким препаратом привиться. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.
"Для начала в приоритете будут граждане 60+, а также имеющие хронические заболевания. Записаться на вакцинацию конкретной вакциной можно будет по телефону или через иные доступные каналы записи", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".
При записи следует указать конкретный препарат, уточнил вице-губернатор. В город прибыли 16 200 доз вакцины "Спутник V", а также первая партия новосибирского препарата "Эпиваккорона" в количестве 13 700 комплектов. Кроме того, уточнил Эргашев, вероятно, уже в самое ближайшее время поступят и первые партии третьей российской вакцины "Ковивак".
Распределять вакцины будут на районные склады для хранения, а уже оттуда — в конкретные медорганизации. Всего, заметил Эргашев, в городе работает 134 пункта вакцинации. Также есть 12 мобильных пунктов, развёрнутых в дополнение к основным.
Ранее Лайф сообщал, что первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" помимо Петербурга была направлена в 39 регионов России. Её объём — 230 тысяч комплектов.
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