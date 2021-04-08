Жители Петербурга смогут выбрать, какой вакциной привиться от коронавируса

Жители Санкт-Петербурга при записи на вакцинацию от коронавируса смогут выбрать, каким препаратом привиться. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

"Для начала в приоритете будут граждане 60+, а также имеющие хронические заболевания. Записаться на вакцинацию конкретной вакциной можно будет по телефону или через иные доступные каналы записи", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

При записи следует указать конкретный препарат, уточнил вице-губернатор. В город прибыли 16 200 доз вакцины "Спутник V", а также первая партия новосибирского препарата "Эпиваккорона" в количестве 13 700 комплектов. Кроме того, уточнил Эргашев, вероятно, уже в самое ближайшее время поступят и первые партии третьей российской вакцины "Ковивак".

Распределять вакцины будут на районные склады для хранения, а уже оттуда — в конкретные медорганизации. Всего, заметил Эргашев, в городе работает 134 пункта вакцинации. Также есть 12 мобильных пунктов, развёрнутых в дополнение к основным.

Ранее Лайф сообщал, что первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" помимо Петербурга была направлена в 39 регионов России. Её объём — 230 тысяч комплектов.

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