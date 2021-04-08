Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке
Сергей Морозов руководил регионом более 16 лет, но сейчас намерен стать депутатом Госдумы.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Сергей Морозов объявил об отставке. Видео © Пресс-служба губернатора Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке — с такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Своё решение он объяснил намерением баллотироваться в Госдуму.
Морозов отметил, что он "плоть от плоти житель Ульяновской области", но считает, что пришло время решать важные вопросы и отставить интересы региона на федеральном уровне. При этом он искренне верит, что на его место придёт новая энергичная команда.
"Полагаю, что, работая на благо жителей области в Госдуме, смогу принести больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора", — сказал он в обращении к ульяновцам.
А накануне, 7 апреля, президент России отправил в отставку руководителя Тувы Шолбана Кара-оола. Он возглавлял республику с 2007 года и принял решение покинуть пост по собственному желанию. Очередные выборы главы региона должны состояться в единый день голосования — 19 сентября.
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