Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке

Сергей Морозов руководил регионом более 16 лет, но сейчас намерен стать депутатом Госдумы.

8 апреля 2021, 10:05

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Сергей Морозов объявил об отставке. Видео © Пресс-служба губернатора Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке — с такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Своё решение он объяснил намерением баллотироваться в Госдуму.

Морозов отметил, что он "плоть от плоти житель Ульяновской области", но считает, что пришло время решать важные вопросы и отставить интересы региона на федеральном уровне. При этом он искренне верит, что на его место придёт новая энергичная команда.

Врио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг

Врио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг

"Полагаю, что, работая на благо жителей области в Госдуме, смогу принести больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора", — сказал он в обращении к ульяновцам.

А накануне, 7 апреля, президент России отправил в отставку руководителя Тувы Шолбана Кара-оола. Он возглавлял республику с 2007 года и принял решение покинуть пост по собственному желанию. Очередные выборы главы региона должны состояться в единый день голосования — 19 сентября.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Ульяновске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца

28 марта, 14:30

Назван главный симптом для госпитализации с коронавирусом

10 мая, 11:11

Песков назвал назначение спецпосланника США по "Северному потоку – 2" прямым вмешательством в дела других стран

сегодня в 10:15

Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных

сегодня в 10:20

В московский яхт-клуб ищут "кошкодевочку", которая будет ластиться и сидеть на коленях за 70 тыс.

сегодня в 10:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1