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Песков рассказал о подготовке Путина к Посланию Федеральному собранию

Далеко не все совещания главы государства имеют публичный характер, отметил представитель Кремля.

8 апреля 2021, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что перед Посланием Федеральному собранию лидер РФ Владимир Путин проведёт совещания.

"Безусловно, в ходе подготовки к новому посланию он будет проводить совещания. Это традиционно делается. Они далеко не все имеют публичный характер, но это процесс комплексный", — отметил представитель Кремля.

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Песков также сообщил, что Путин находится в контакте с руководством Администрации Президента и Правительством РФ.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали. Окончательная дата — 21 апреля — была названа только 5 апреля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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