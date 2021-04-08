Песков рассказал о подготовке Путина к Посланию Федеральному собранию
Далеко не все совещания главы государства имеют публичный характер, отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что перед Посланием Федеральному собранию лидер РФ Владимир Путин проведёт совещания.
"Безусловно, в ходе подготовки к новому посланию он будет проводить совещания. Это традиционно делается. Они далеко не все имеют публичный характер, но это процесс комплексный", — отметил представитель Кремля.
Песков также сообщил, что Путин находится в контакте с руководством Администрации Президента и Правительством РФ.
Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали. Окончательная дата — 21 апреля — была названа только 5 апреля.
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