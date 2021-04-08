"Готовы к худшим сценариям": В Кремле не удивятся высылке российских дипломатов из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию Bloomberg о возможной высылке российских дипломатов из США. По данным издания, очередные санкции связаны с кибератакой через SolarWinds и якобы вмешательством в выборы в стране.

В Кремле заявили, что готовы к такому развитию событий: из-за постоянного враждебного настроя американской стороны благополучного исхода в Москве и не ждут.

"Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. Когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, вы всё время находитесь в мобилизованном состоянии", — рассуждает Песков.

Представитель Кремля отметил, что вопросов, которые журналисты задают по российско-американским отношениям, "гораздо больше, чем самих отношений".

Ранее издание Bloomberg узнало, что Белый дом изучает возможность введения в отношении России новых санкций — в частности может выслать российских дипломатов, которых Вашингтон сочтёт сотрудниками разведки. Причиной такого решения США могут стать якобы "доказательства" причастности России к кибератаке в отношении компании SolarWinds с использованием её программного обеспечения Orion.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров уже заявил, что в случае, если США вышлют российских дипломатов, РФ может ответить зеркально. По словам сенатора, такие меры применяются в соответствии с международными нормами. Кроме того, парламентарий заметил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать, чтобы продолжать санкционное давление на Россию.

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