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В Кремле оценили слова Лаврова о "тупой" линии США: Министр, как всегда, меток в формулировках

Сегодня глава МИД назвал США ненадёжными партнёрами и пообещал, что Москва ответит на любые недружественные шаги американской стороны.

8 апреля 2021, 09:47

Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Вашингтон проводит в отношении Москвы тупиковую, или даже "тупую" линию.

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках", — отметил Песков.

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Ранее сегодня Лавров назвал США ненадёжными партнёрами, на которых нельзя полагаться, и пообещал, что Москва ответит на любые недружественные шаги американской стороны.

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Такую реакцию министра вызвал целый ряд новостей из США: накануне там утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта. Кроме того, издание Bloomberg узнало, что Белый дом изучает возможность выслать российских дипломатов, которых Вашингтон сочтёт сотрудниками разведки.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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