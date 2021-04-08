В Кремле оценили слова Лаврова о "тупой" линии США: Министр, как всегда, меток в формулировках
Сегодня глава МИД назвал США ненадёжными партнёрами и пообещал, что Москва ответит на любые недружественные шаги американской стороны.
Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Вашингтон проводит в отношении Москвы тупиковую, или даже "тупую" линию.
"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках", — отметил Песков.
Ранее сегодня Лавров назвал США ненадёжными партнёрами, на которых нельзя полагаться, и пообещал, что Москва ответит на любые недружественные шаги американской стороны.
Такую реакцию министра вызвал целый ряд новостей из США: накануне там утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта. Кроме того, издание Bloomberg узнало, что Белый дом изучает возможность выслать российских дипломатов, которых Вашингтон сочтёт сотрудниками разведки.
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