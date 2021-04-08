В Кремле оценили слова Лаврова о "тупой" линии США: Министр, как всегда, меток в формулировках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Вашингтон проводит в отношении Москвы тупиковую, или даже "тупую" линию.

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках", — отметил Песков.

Ранее сегодня Лавров назвал США ненадёжными партнёрами, на которых нельзя полагаться, и пообещал, что Москва ответит на любые недружественные шаги американской стороны.

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