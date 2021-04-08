Под Тверью задержанный за хулиганство напал с ножом на полицейских в патрульной машине

В посёлке Новозавидовский Конаковского района Тверской области полицейские задержали 57-летнего местного жителя за мелкое хулиганство, однако по пути в отдел буйный мужчина достал нож и напал на сотрудников. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась племянница злоумышленника, которая сообщила, что пьяный родственник ломится к ней в квартиру и уже сломал дверную ручку. Отмечается, что при задержании мужчину досмотрели, однако не нашли спрятанное в рукаве оружие. В пути он порезал голову водителю машины — старшему сержанту — и ударил ножом в грудь старшего лейтенанта, после чего попытался сбежать. Однако раненный в грудь сотрудник смог произвести выстрел в воздух.

Водителю патрульной машины оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а второго полицейского госпитализировали в реанимацию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее Лайф показал, как московским полицейским пришлось выбивать стекло в автомобиле, чтобы достать "выдающегося" должника. У мужчины насчитывается более двух тысяч нарушений на общую сумму 4,5 миллиона рублей.

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