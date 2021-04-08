В Центробанке анонсировали тестирование цифрового рубля в 2022 году

Банк России планирует проводить тестирование цифрового рубля в течение всего 2022 года, а затем будет определена дорожная карта для дальнейшей реализации проекта. Об этом на пресс-конференции заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймём, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки", — сказала Скоробогатова.

Кроме того, она отметила, что регулятор не будет устанавливать лимиты на суммы, в которых цифровой рубль будет храниться на счетах.

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