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В Центробанке анонсировали тестирование цифрового рубля в 2022 году

Устанавливать лимиты на суммы хранения в этой валюте не планируется, отметили там.

8 апреля 2021, 09:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России планирует проводить тестирование цифрового рубля в течение всего 2022 года, а затем будет определена дорожная карта для дальнейшей реализации проекта. Об этом на пресс-конференции заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймём, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки", — сказала Скоробогатова.

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Кроме того, она отметила, что регулятор не будет устанавливать лимиты на суммы, в которых цифровой рубль будет храниться на счетах.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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