Началась рекордная скупка валюты: чем это грозит рублю и каким будет курс доллара

С 7 апреля Минфин увеличил покупку валюты до максимума с начала года. Экономисты считают, что это станет ещё одним негативным фактором для курса рубля, который на этой неделе и без того устремился вниз. Появились и другие плохие новости. На сколько ещё могут подорожать доллар и евро, а также какие опасности таит в себе обстановка на валютном рынке?

Почему вырос курс доллара и евро

Официальный курс евро на четверг вырос сразу на 2,15 рубля, доллара — на 1,39 рубля. Таковы данные Центробанка. Таким образом, валюта продолжает дорожать. Евро стоит уже дороже 92 рублей, а доллар — почти 78. Курс на бирже превышал и эти отметки. Перспективы валютных торгов пока тоже выглядят для российской валюты весьма неутешительно.

Сейчас на рубль давит сразу несколько факторов. Такого стечения неблагоприятных обстоятельств не было достаточно давно. Именно из-за этого доллар обновил максимум с ноября прошлого года.

— Для роста курса валюты есть много предпосылок. В частности, угроза третьей волны коронавируса, введение карантинных ограничений во многих странах Европы, усиление геополитической напряжённости между США и Россией, которая грозит новыми санкциями. Среди них — блокировка доступа к зарубежным технологиям и отключение от SWIFT. Поэтому инвесторы теряют интерес к рублю, ожидая прояснения ситуации, — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Рубль сдаёт позиции доллару и евро, несмотря на сохранение цен на нефть выше 62 долларов за баррель. Кроме того, индекс доллара DXY, отражающий его силу к другим валютам, находится на недельных минимумах. На эти факты обращает внимание инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его словам, отток из рублёвых активов со стороны нерезидентов остаётся ключевой проблемой для устойчивости национальной валюты. Аналитик связывает это с ухудшением геополитической обстановки. Сказываются и ожидания санкций, и повышение напряжённости на востоке Украины.

На этом фоне появилась другая новость. С 7 апреля по 7 мая 2021 года Минфин направит на покупку валюты 185,7 миллиарда рублей. Таким образом, ежедневно на эти цели пойдёт 8,4 миллиарда. Обычно, когда Минфин проводит операции по закупке, курс рубля слабеет. Соответственно, экономисты считают, что сейчас этот процесс тоже скажется на стоимости российской валюты.

— Что касается увеличения закупок валюты Минфином в апреле, то по сравнению с мартом они вырастут примерно на 25%. Это максимальные показатели с февраля 2020 года. Тем не менее такие цифры сложно назвать огромным приростом. По нашим оценкам, этот фактор сейчас не является определяющим для динамики курса валют, — рассказал Александр Бахтин.

Как пояснил Артём Тузов, покупка валюты Минфином — стандартная процедура увеличения Фонда национального благосостояния. Согласно бюджетному правилу, он пополняется, если есть сверхдоходы от продажи нефти. Это происходит, когда она стоит свыше 43,3 доллара за баррель. В прошлом году цена топлива была низкой и ФНБ пополнялся не каждый месяц. Сейчас энергоносители стоят дороже, поэтому идёт закупка.

— В курсе рубля уже активирован сценарий сильного снижения в ближайшие месяцы. Увеличение покупки иностранной валюты Минфином с 7 апреля по 7 мая может лишь ускорить его реализацию. Эта новость не является первопричиной снижения курса. Конечно, стоит признать, что очень часто наращивание валютных интервенций совпадает с периодами слабости российской валюты. Впрочем, это скорее следствие работы межрыночных связей, чем целенаправленное ослабление курса рубля. Хотя в текущей ситуации, когда наблюдается серьёзный отток средств с российского финансового рынка, действия Минфина будут иметь более серьёзное негативное влияние на рубль, чем обычно, — полагает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Он пояснил, что условия для падения курса рубля создавались с начала этого года. Планомерно наращивалось внешнеполитическое давление на Россию, плюс в российской экономике раскручивалась инфляция. Аналитик считает, что слабость рубля росла в течение последних трёх месяцев, но в динамике курса до недавнего времени не проявлялась. Нужен был триггер. Им стало обострение ситуации на юго-востоке Украины. Именно на новостях об эскалации российско-украинских отношений курс рубля к доллару США пробил рубеж 76,5, который сдерживал его от сильного падения. После этого активировался сценарий более масштабного снижения.

— Доля иностранных инвесторов среди держателей госдолга России в апреле упала ниже шестилетнего минимума и составила всего 20%. Это уменьшает спрос на рубли. Закупки Минфина тоже имеют большое значение. В данный период планируется направить на эти цели 185,7 миллиарда рублей. Для сравнения: за предыдущий месячный период Минфин купил валюту на 148,1 миллиарда, до этого — лишь на 45,6 миллиарда, а в январе — на 7,1 миллиарда. Таким образом, масштабы покупок только за три месяца поднимаются в 26 раз. Повышение связано не только с ростом цен нефти (к тому же намного превышает его по темпам), но и с изменением налогового режима ряда нефтяных компаний. В долгосрочной перспективе данный фактор для рубля может быть во многом нивелирован увеличением поступлений от экспорта нефти в связи с увеличением квот на добычу в рамках ОПЕК+. Но в краткосрочном увеличении искусственного спроса усиливает давление на рубль, — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Прогноз курса валют

Если нефть продолжит дорожать, то в конце апреля – начале мая курс может составить около 75–77 рублей за доллар и 89–91 рубля за евро. Такой прогноз дал Артём Тузов.

Александр Бахтин отметил, что весной многое будет зависеть от внешних факторов. В частности, базовый прогноз предусматривает, что тема санкций к концу весны встанет на паузу. Если не будет других геополитических рисков, а нефтяные цены удержатся на уровне выше 60 долларов за баррель, то серьёзного падения российской валюты не будет. В этом случае, по оценкам Александра Бахтина, курс доллара продолжит формироваться в коридоре 75–78 рублей, а евро 89–92,5.

— При этом стоит отметить, что во втором квартале может наблюдаться сезонное снижение показателя счёта текущих операций, профицит которого служил поддержкой рублю в начале года. К тому же открытие границ и активизация выездного туризма в этот период могут способствовать увеличению физического спроса на валюту. В этом случае курс доллара и евро может расти, — добавил Александр Бахтин.

Александр Розман считает, что уже к концу этой недели могут быть взяты отметки 79–80 рублей за доллар. Затем вероятна небольшая пауза и продолжение падения рубля к 85–90. На таком уровне американская валюта может закрепиться к концу апреля. Но это, по словам аналитика, произойдёт не из-за обострения геополитической обстановки, а на фоне общей дестабилизации глобальных рынков.

Он считает, что особенно опасно для рубля выглядит потенциальное падение цен на нефть ниже 50 долларов за баррель Brent. Такой риск появится, если США возобновят "ядерную сделку" с Ираном. В результате на рынок вернётся около двух миллионов баррелей в сутки иранской нефти. Это нанесёт сильнейший удар по котировкам, учитывая, что ОПЕК+ перешла к наращиванию добычи.

Если геополитические риски ослабнут, то доллар опустится до 74–75,5 рубля. Такой прогноз даёт Марк Гойхман. Если же конфликтные ситуации будут разгораться, то российская валюта рискует преодолеть рубежи 80–82 рубля за доллар.

— Если в ближайшее время будут введены новые санкции или прозвучат какие-то резкие заявления со стороны США и ЕС, можно ожидать, что курс опустится ещё ниже — ближе к 80 рублям за доллар и до 93–94 рублей за евро. Вероятнее всего, что это будет не резкое снижение, а постепенное ослабление курса. Причём возможны кратковременные "отскоки", когда российская валюта будет укрепляться к доллару и евро на один-два рубля, — считает генеральный директор p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

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