С 1 мая изменится начисление зарплаты: кто сможет заработать больше

С 1 мая заканчивается срок действия ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Затрагивает это и трудовые отношения. Кому и как оплатят работу в майские праздники, какие новшества ждут работающих пенсионеров и какие бонусы можно получить за труд в выходные?

Как изменится оплата труда с 1 мая

1 апреля прошлого года было выпущено постановление правительства, которое касалось изменения условий труда работающих пенсионеров. Вводились временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Речь шла о работниках старше 65 лет. Если из-за специфики профессии человека не могли перевести на удалённый режим труда, ему должны были оформить больничный.

Действие этих правил должно закончиться 1 мая. На данный момент предполагается, что со следующего месяца все пожилые сотрудники выйдут на работу, а карантинные больничные им закроют.

— До 1 мая будут продлены как электронные, так и обычные больничные листы для работающих пенсионеров. Назначение и выплата пособий осуществляются на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещённого в информационной системе Фонда социального страхования РФ. Работодатель через свой личный кабинет направляет туда перечень застрахованных сотрудников, соблюдающих режим самоизоляции. Это делается для формирования выплат по больничным. В течение суток после получения информации фонд идентифицирует граждан и принимает решение о начислении пособий по временной нетрудоспособности. Далее в течение семи календарных дней деньги поступают на счёт работодателя единовременно за весь срок больничного листа, — рассказала юрист, специалист "Лиги защиты медицинского права" Ирина Гриценко.

Кстати, если окажется, что пожилой сотрудник не соблюдает режим самоизоляции, то ему придётся вернуть часть выплат. Такой порядок тоже действует до 1 мая.

Как пояснила Ирина Гриценко, если станет известно о том, что человек, находясь на больничном, нарушил режим самоизоляции, то с него будут удержаны деньги, перечисленные из фонда. Размер выплат по больничному листу напрямую зависит от зарплаты сотрудника и его страхового стажа. Последний считается не по периоду работы на конкретном месте, а по количеству общих отработанных лет.

Ирина Гриценко приводит в пример такой расчёт. Если гражданин отработал в определённой фирме три года, а до этого ещё 20 лет работал в разных компаниях, его общий трудовой стаж будет 23 года. Если общий страховой стаж работника менее пяти лет, то ему будет начисляться за каждый день больничного 60% от среднего дневного заработка. Если страховой стаж от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. Как правило, работающие пенсионеры — люди, имеющие приличный страховой стаж — более 15–20 лет, поэтому больничный им должен оплачиваться исходя из 100%.

— Для того чтобы рассчитать свой средний дневной заработок, необходимо общую сумму полученного дохода за два предыдущих года разделить на 730 дней. В 2021 году для расчёта больничных будут использоваться данные о зарплате за 2019 и 2020 год. Тем, кто не работал в предыдущие два года, больничный будет рассчитан исходя из МРОТ. Не стоит забывать и о том, что, несмотря на размер зарплаты и страхового стажа, существует максимальная и минимальная выплата по больничному листу. Максимальная сумма в 2021 году не может превышать 2434,25 рубля в день. Минимальная не может быть меньше 239 рублей в день, — пояснила Ирина Гриценко.

Таким образом, пожилые люди с высокой зарплатой станут получать больше после того, как выйдут с больничного и начнут трудиться в привычном режиме. Для работников с маленькой зарплатой доход может не измениться.

Как оплатят работу в майские праздники

По общему правилу работа в праздничные дни (в том числе и в майские праздники) оплачивается не менее чем в двойном размере. Это следует из 153-й статьи Трудового кодекса. Есть ещё один вариант: сотруднику за работу в праздники может быть предоставлен другой день отдыха.

— В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Это правило распространяется и на работников с ненормированным рабочим днём, и на рядовых сотрудников, и на работающих пенсионеров. Обратите внимание, что дополнительные суммы оплаты работы в праздничные дни могут быть установлены локальными актами работодателя. В том числе и в зависимости от категории сотрудника. Например, для пенсионеров оплата выхода в праздничный день может быть установлена работодателем в тройном размере, — объяснила юрист "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Двойная оплата за праздничные дни в майские выходные предусмотрена в этом году за 1 и 9 мая, независимо от графика работы. Кроме того, согласно 120-й статье Трудового кодекса, если на период отпуска попадают выходные праздничные дни, то он увеличивается на соответствующее количество суток, отметил ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Особое внимание в этом году уделяется изменениям в оплате труда при разных графиках работы. Из-за пандемии коронавируса во многих компаниях изменился режим труда. Одни фирмы полностью отказались от офиса и перевели всех сотрудников на дистанционную работу. Другие сняли помещение поменьше и отправили трудиться из дома часть коллектива, где-то ввели посменный график вместо привычного пять через два. В прошлом году многие работодатели злоупотребляли своими правами. Часть руководителей считала, что если человек трудится из дома, то совершенно спокойно можно давать ему задания и в выходные. В результате появилось много жалоб на то, что труд стал ненормированным. Работать приходилось и по вечерам, и по выходным. Причём совершенно бесплатно. В ряде случаев переведённым на удалённый режим сотрудникам даже сокращали зарплату.

С 1 января этого года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют права и обязанности работников при удалённом режиме. Соответственно, они дополнительно регламентируют работу сотрудников и в майские праздники. Теперь любая переработка должна оплачиваться.

— Отношения работодателя и сотрудника на удалёнке регламентируются точно так же, как и очная занятость. Соответственно, и труд в праздники вне офиса должен оплачиваться отдельно, — пояснил Павел Уткин.

Таким образом, если сотрудник будет работать 1 или 9 мая, то работодатель должен будет заплатить ему в двойном размере вне зависимости от того, будет он трудиться дома или в офисе.

— Если вы не должны были работать в выходной или праздничный день, но вышли — то получаете по двойному тарифу. Это константа, которая не меняется. Если вы работаете по сменному графику: 2/2 или 7/7 и они [рабочие дни] выпадают на выходные — работодатель, как правило, рассчитывает сотрудников согласно внутреннему протоколу. Обычно на таких графиках удвоения выплат не бывает. Однако праздничные дни рассчитывают всегда по двойному тарифу вне зависимости от графика 5/2, или 2/2, или 7/7, — пояснила генеральный директор платформы "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

При этом, если на предприятии сотрудничают с самозанятыми, оплачивать их услуги в двойном размере в праздничные дни бизнесу не придётся. По словам Анастасии Усковой, взаимоотношения тут регулируются не трудовым законодательством, а договором гражданско-правового характера.

Напомним, что в этом году в мае долгих праздников не будет. Сначала выходные будут с 1 по 3 мая, а затем с 8-го по 10-е, то есть два раза по три дня.

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