Отмена роуминга между Россией и Белоруссией перенеслась на 1 января 2022 года

Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменён с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на белорусского посла Владимира Семашко. Новую дату он назвал после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.

"Сейчас мы поставили задачу, что надо не позднее 1 июля текущего года закончить все бумажные дела, подготовить все межправсоглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчётом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять, чтобы в хорошем смысле забыли про эту тему, обнулили полностью все эти затраты", — проинформировал дипломат.

По его словам, проблема роуминга между странами решена на 95%, осталось лишь "узаконить все детали".

Стоит отметить, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся уже не первый год. В 2019 году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее утверждал, что министерства связи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю 2020-го, указывая, что дорожная карта выполняется по графику. После этого была названа уже другая дата: БелТА сообщало, что отмена роуминга произойдёт уже к 2 апреля — Дню единения народов двух стран.

Авторы