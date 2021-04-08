В Омске 9-летний мальчик подорвался на дедушкиной гранате, найденной в игрушках

Девятилетний мальчик из Омска нашёл в игрушках дедушкину гранату Ф-1, снаряд сдетонировал. Ребёнок выжил, но с многочисленными ранениями попал в больницу. Об этом Лайфу рассказал источник.

7 апреля мальчик был в гостях у бабушки и дедушки, он возился с игрушками, среди которых оказалась граната Ф-1. По данным источника, её в дом принёс сам дед ещё в 2008 году, он нашёл снаряд у мусорного бака на улице. Пенсионер объяснил полицейским, что граната была учебной.

Ф-1 заинтересовала внука, он дёрнул чеку, и произошёл хлопок. Мальчика госпитализировали с травмами рук, головы, плеча, грудной клетки. Осколки взрывного устройства направлены на экспертизу.

А ранее во Франции восьмилетий ребёнок нашёл в своём саду гранату времён Первой мировой войны. Он не стал её трогать и рассказал о находке отцу, который вызвал полицию. Обезвреживали снаряд сапёры.

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