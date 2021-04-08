"Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда": В Тольятти шансонье Королёв выгнал с концерта посетителей, снимавших его на телефон — видео

В Тольятти певец Виктор Королёв выгнал с концерта посетителей, снимавших его на телефон. Видео © Mash

Российский шансонье Виктор Королёв прямо во время концерта в Тольятти выставил двух зрителей из зала за то, что те снимали его на телефон. Видео инцидента опубликовал портал Mash.

5 апреля Королёв выступил в тольяттинском Доме культуры. Певец, известный композициями "Букет из белых роз" и "За твою красивую улыбку", остановил музыку в разгар своего выступления и потребовал от мужчины, снимавшего его на смартфон, покинуть концерт. При этом, несмотря на попытки соседа заступиться за друга, 59-летний артист дал понять, что не продолжит петь, пока парень не уйдёт из зала.

"Или это издевательство такое, или это хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда. Или веди себя по-человечески. Ты меня услышал или нет? Я тебя порву на клочки, понял?" — обратился Королёв к обескураженному зрителю.

В итоге мужчинам всё же пришлось уйти из зала. При этом шансонье пообещал вернуть им деньги за приобретённые билеты, однако этого так и не произошло. В разговоре с Mash зритель рассказал, что материальных претензий к певцу он и его приятель не имеют, поскольку билеты мужчины получили в подарок.

В то же время, как отметил тольяттинец, скандальное поведение Королёва на этом концерте не ограничилось нападками на снимающего видео зрителя. По словам мужчины, исполнитель пинал колонки на сцене, а ещё "с разгона врезал ногой" по инструменту клавишника.

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