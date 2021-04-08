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Депутат Антон Гетта извинился за своё поведение на рейсе "Аэрофлота"

При этом парламентарий заявил, что "реальность отличается от новостных заголовков".

8 апреля 2021, 10:10

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Гетта, на поведение которого на одном из рейсов пожаловался "Аэрофлот", принёс извинения за инцидент и рассказал свою версию событий.

"Искренне сожалею о той ситуации, которая произошла на борту "Аэрофлота" с моим участием и была широко освещена в СМИ. Как это нередко бывает, реальность отличается от новостных заголовков. Действительно, один из бортпроводников сделал замечание, что мы с другом громко разговариваем. Допускаю, что так могло быть, ведь, когда общаешься в условиях шума самолёта, да ещё и в масках, порой не замечаешь, что говоришь громко", — заявил парламентарий.

"Не хватило алкоголя": Как депутат Гетта летел из Москвы в Казань

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Он попросил прощения у пассажиров и экипажа, которым "невольно причинил неудобства".

Напомним, ранее в распоряжении Лайфа оказалась жалоба "Аэрофлота" руководству Госдумы на депутата Антона Гетту. В документе говорится, что во время перелёта народный избранник со своим попутчиком перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дёргали бортпроводников, а когда им перекрыли доступ к алкоголю, депутат пригрозил экипажу административками, неприятностями и увольнением. Глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов тогда пообещал провести беседу с парламентарием.

Депутат Антон Гетта обещал извиниться за дебош на рейсе "Аэрофлота"

Депутат Антон Гетта обещал извиниться за дебош на рейсе "Аэрофлота"

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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