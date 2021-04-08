Депутат Антон Гетта извинился за своё поведение на рейсе "Аэрофлота"
При этом парламентарий заявил, что "реальность отличается от новостных заголовков".
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Гетта, на поведение которого на одном из рейсов пожаловался "Аэрофлот", принёс извинения за инцидент и рассказал свою версию событий.
"Искренне сожалею о той ситуации, которая произошла на борту "Аэрофлота" с моим участием и была широко освещена в СМИ. Как это нередко бывает, реальность отличается от новостных заголовков. Действительно, один из бортпроводников сделал замечание, что мы с другом громко разговариваем. Допускаю, что так могло быть, ведь, когда общаешься в условиях шума самолёта, да ещё и в масках, порой не замечаешь, что говоришь громко", — заявил парламентарий.
Он попросил прощения у пассажиров и экипажа, которым "невольно причинил неудобства".
Напомним, ранее в распоряжении Лайфа оказалась жалоба "Аэрофлота" руководству Госдумы на депутата Антона Гетту. В документе говорится, что во время перелёта народный избранник со своим попутчиком перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дёргали бортпроводников, а когда им перекрыли доступ к алкоголю, депутат пригрозил экипажу административками, неприятностями и увольнением. Глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов тогда пообещал провести беседу с парламентарием.
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