Депутат Антон Гетта извинился за своё поведение на рейсе "Аэрофлота"

"Искренне сожалею о той ситуации, которая произошла на борту "Аэрофлота" с моим участием и была широко освещена в СМИ. Как это нередко бывает, реальность отличается от новостных заголовков. Действительно, один из бортпроводников сделал замечание, что мы с другом громко разговариваем. Допускаю, что так могло быть, ведь, когда общаешься в условиях шума самолёта, да ещё и в масках, порой не замечаешь, что говоришь громко", — заявил парламентарий.