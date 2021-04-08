Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных

Администрации "Фейсбука", "Твиттера" и Google должны предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей, иначе они будут привлечены к ответственности. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

"Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций "Фейсбука" и "Твиттера" предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google", — приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Если ответа не последует, будет решаться вопрос о привлечении компаний к ответственности за нарушение законодательства РФ.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что "Твиттер" до сих пор не выплатил штраф в размере четырёх миллионов рублей, который компания получила в 2020 году, в отличие от "Фейсбука". Однако со стороны обоих ресурсов до сих пор не предоставлена необходимая информация о локализации баз данных граждан РФ.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" предоставить информацию об утечке данных 10 миллионов россиян. Администрацию ресурса призвали принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов.

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