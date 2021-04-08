Песков назвал назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2" прямым вмешательством в дела других стран

Намерение Вашингтона назначить спецпосланника по "Северному потоку — 2" является красноречивым доказательством вмешательства США в дела других стран. Такую точку зрения в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте... наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран", — сказал он.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.

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