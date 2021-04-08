Боевик из Пскова: неизвестные в масках расстреляли машину ритуальщика возле кладбища — видео
В результате обстрела пострадали только стёкла автомобиля.
Неизвестные выскочили из минивэна и расстреляли машину ритуальщика в Пскове. Видео © Telegram-канал "ЯП-События"
Настоящий боевик разыгрался возле кладбища "Орлецы" в Пскове. Ничего не подозревающий мужчина остановился на своём автомобиле у обочины и стал общаться с кем-то по телефону. В определённый момент перед ним затормозил минивэн, из которого выскочили двое неизвестных в масках и открыли огонь. Однако благодаря быстрой реакции мужчине удалось уехать с места инцидента с наименьшими потерями.
Как стало известно Лайфу, сам мужчина, занимающийся ритуальными услугами, не получил травм, повреждёнными оказались только стёкла авто. Пострадавший подал заявление в полицию, однако отметил, что не знает нападавших.
"Почему в фильмах показывают, что можно убежать от гаишников?" В Ачинске со стрельбой и погоней задержали пьяного лихача — видео
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде охранник случайно застрелил коллегу во время тренировки. Позднее появилось видео случившегося.
Лента новостей
"Не вижу здесь раскаяния": Физиономист прочитала лицо Эдварда Била на допросе в полиции
сегодня в 10:54
Политолог оценил итоги встречи представителей стран Запада, обсудивших "военную активность" России на границе с Украиной
сегодня в 10:40
Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных
сегодня в 10:20
Выбор редакции
Жительница Пскова случайно отрубила себе пальцы исправным лифтом, когда пыталась "спасти" свою собаку
Момент смертельного выстрела в охранника во время учений в Нижнем Новгороде попал на видео
Пострадавшую в ДТП с Эдвардом Билом перевели из реанимации в палату интенсивной терапии
Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ
Стали известны подробности о переезде Андрея Губина за границу
Комментариев: 0