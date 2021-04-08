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Боевик из Пскова: неизвестные в масках расстреляли машину ритуальщика возле кладбища — видео

В результате обстрела пострадали только стёкла автомобиля.

8 апреля 2021, 11:01

Неизвестные выскочили из минивэна и расстреляли машину ритуальщика в Пскове. Видео © Telegram-канал "ЯП-События"

Настоящий боевик разыгрался возле кладбища "Орлецы" в Пскове. Ничего не подозревающий мужчина остановился на своём автомобиле у обочины и стал общаться с кем-то по телефону. В определённый момент перед ним затормозил минивэн, из которого выскочили двое неизвестных в масках и открыли огонь. Однако благодаря быстрой реакции мужчине удалось уехать с места инцидента с наименьшими потерями.

Как стало известно Лайфу, сам мужчина, занимающийся ритуальными услугами, не получил травм, повреждёнными оказались только стёкла авто. Пострадавший подал заявление в полицию, однако отметил, что не знает нападавших.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде охранник случайно застрелил коллегу во время тренировки. Позднее появилось видео случившегося.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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