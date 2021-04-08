Боевик из Пскова: неизвестные в масках расстреляли машину ритуальщика возле кладбища — видео

Настоящий боевик разыгрался возле кладбища "Орлецы" в Пскове. Ничего не подозревающий мужчина остановился на своём автомобиле у обочины и стал общаться с кем-то по телефону. В определённый момент перед ним затормозил минивэн, из которого выскочили двое неизвестных в масках и открыли огонь. Однако благодаря быстрой реакции мужчине удалось уехать с места инцидента с наименьшими потерями.