В Керчи рухнувшее дерево едва не придавило женщину и годовалого ребёнка — видео
В причинах инцидента будут разбираться правоохранители.
В Керчи рухнувшее дерево едва не придавило женщину и годовалого ребёнка. Видео © Соцсети
В Керчи на женщину, гулявшую с ребёнком, обрушилось старое дерево. Видео с места происшествия появилось в местных пабликах в соцсетях.
На кадрах видно, как женщина идёт по дороге с коляской по достаточно оживлённой городской улице. В какой-то момент огромное дерево, которое сильно раскачивается под мощными порывами ветра, резко падает на дорогу, едва не придавив прохожих. К счастью, местная жительница успела отбежать в сторону и её задело только ветками.
По словам очевидцев, пострадавших в результате происшествия нет. Однако коляска малыша не выдержала таких испытаний и погнулась в нескольких местах. В причинах инцидента будут разбираться следователи.
"Организована процессуальная проверка сведений из средств массовой информации о падении сухого дерева, в результате чего едва не пострадала жительница Керчи и её годовалый ребёнок", — отметили в СУ СКР по региону.
Ранее Лайф писал, что в ЯНАО ребёнка едва не убило сошедшим с крыши снегом. По предварительным данным, мальчик отделался сотрясением мозга.
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