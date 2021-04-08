В Керчи рухнувшее дерево едва не придавило женщину и годовалого ребёнка. Видео © Соцсети

В Керчи на женщину, гулявшую с ребёнком, обрушилось старое дерево. Видео с места происшествия появилось в местных пабликах в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина идёт по дороге с коляской по достаточно оживлённой городской улице. В какой-то момент огромное дерево, которое сильно раскачивается под мощными порывами ветра, резко падает на дорогу, едва не придавив прохожих. К счастью, местная жительница успела отбежать в сторону и её задело только ветками.

По словам очевидцев, пострадавших в результате происшествия нет. Однако коляска малыша не выдержала таких испытаний и погнулась в нескольких местах. В причинах инцидента будут разбираться следователи.

"Организована процессуальная проверка сведений из средств массовой информации о падении сухого дерева, в результате чего едва не пострадала жительница Керчи и её годовалый ребёнок", — отметили в СУ СКР по региону.

Ранее Лайф писал, что в ЯНАО ребёнка едва не убило сошедшим с крыши снегом. По предварительным данным, мальчик отделался сотрясением мозга.

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