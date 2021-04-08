В Госдуме заявили о необходимой симметричности после новых санкций США по "Северному потоку – 2"

В нижней палате парламента заверили, что вне зависимости от мнения Америки газопровод будет достроен.

Новые санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2", предложенные Минюстом США, расходятся со словами ряда американских политиков о готовности выстраивать конструктивные отношения с Россией. В таком случае нужны симметричные меры со стороны РФ, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

"Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам", — приводит его слова RT.

По словам парламентария, нужны аналогичные меры, включая введение санкций, которые применяются против физических лиц РФ.

Однако вне зависимости от мнения США и их союзников строительство газопровода будет завершено, заверил депутат. На это повлияет в том числе политическая воля партнёров России, в первую очередь Германии, которая всё активнее обретает политическую независимость.