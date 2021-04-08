В Госдуме заявили о необходимой симметричности после новых санкций США по "Северному потоку – 2"
В нижней палате парламента заверили, что вне зависимости от мнения Америки газопровод будет достроен.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Новые санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2", предложенные Минюстом США, расходятся со словами ряда американских политиков о готовности выстраивать конструктивные отношения с Россией. В таком случае нужны симметричные меры со стороны РФ, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.
"Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам", — приводит его слова RT.
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По словам парламентария, нужны аналогичные меры, включая введение санкций, которые применяются против физических лиц РФ.
Однако вне зависимости от мнения США и их союзников строительство газопровода будет завершено, заверил депутат. На это повлияет в том числе политическая воля партнёров России, в первую очередь Германии, которая всё активнее обретает политическую независимость.
Ограничения, предложенные Минюстом, подразумевают включение в предварительный чёрный список швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока – 2"), а также её управляющего директора Маттиаса Варнига. Окончательные пакеты санкций представят конгрессу в мае, последнее слово будет за президентом США Джо Байденом.
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