Во всём виновата Москва: в Киеве озвучили свою версию гибели пятилетнего мальчика под Донецком

Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович озвучил версию Киева о причине гибели пятилетнего мальчика в Донбассе.

"Ребёнок погиб от взрывного устройства, которое нашёл во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные", — цитирует его слова "Общественное радио".

Также Арестович добавил, что гибель мальчика и ранение женщины (бабушка погибшего ребёнка) будут в повестке обсуждений на заседании трёхсторонней контактной группы, которое пройдёт 13–14 апреля.

Напомним, 3 апреля в посёлке Александровское под Донецком во время атаки с беспилотника во дворе жилого дома была ранена 66-летняя женщина и убит её пятилетний внук. Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

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