Во всём виновата Москва: в Киеве озвучили свою версию гибели пятилетнего мальчика под Донецком
Российская сторона якобы разбрасывает "опасные взрывные устройства" на территории ДНР, отметили там.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович озвучил версию Киева о причине гибели пятилетнего мальчика в Донбассе.
"Ребёнок погиб от взрывного устройства, которое нашёл во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные", — цитирует его слова "Общественное радио".
Также Арестович добавил, что гибель мальчика и ранение женщины (бабушка погибшего ребёнка) будут в повестке обсуждений на заседании трёхсторонней контактной группы, которое пройдёт 13–14 апреля.
Напомним, 3 апреля в посёлке Александровское под Донецком во время атаки с беспилотника во дворе жилого дома была ранена 66-летняя женщина и убит её пятилетний внук. Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.
Приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
Лента новостей
Выбор редакции
Козак назвал возможные сроки урегулирования конфликта в Донбассе
Путин обсудил с Меркель Донбасс и Навального
"Проект не бросят": Эксперт раскрыл, как санкции США отразятся на судьбе "Северного потока – 2"
Диетолог объяснила, почему коронавирус спровоцировал резкий рост лишнего веса у каждого третьего человека
Хайп превыше всего: питерские тиктокеры разбили заполненную доверху попкорном машину каршеринга
Комментариев: 0