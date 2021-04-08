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Во всём виновата Москва: в Киеве озвучили свою версию гибели пятилетнего мальчика под Донецком

Российская сторона якобы разбрасывает "опасные взрывные устройства" на территории ДНР, отметили там.

8 апреля 2021, 11:14
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1862594893909759/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович озвучил версию Киева о причине гибели пятилетнего мальчика в Донбассе.

"Ребёнок погиб от взрывного устройства, которое нашёл во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные", — цитирует его слова "Общественное радио".

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Также Арестович добавил, что гибель мальчика и ранение женщины (бабушка погибшего ребёнка) будут в повестке обсуждений на заседании трёхсторонней контактной группы, которое пройдёт 13–14 апреля.

Напомним, 3 апреля в посёлке Александровское под Донецком во время атаки с беспилотника во дворе жилого дома была ранена 66-летняя женщина и убит её пятилетний внук. Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

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Приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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