Суеверная пассажирка заставила водителя такси прервать поездку из-за чёрной кошки

Суеверные пассажиры могут сильно повлиять на поездку в такси и заставить изменить маршрут. Так, один водитель был вынужден прервать поездку по требованию клиентки, так как дорогу им перебежала чёрная кошка, что предвещало несчастье. Об этом говорится в исследовании службы заказа такси "Ситимобил".

Согласно опросу, среди более чем 2700 водителей треть сталкивалась с суеверными пассажирами. Однако среди таксистов приметы не распространены — 60% из них не имеют каких-либо ритуалов перед выходом на линию.

Некоторые водители не верят, что подсчёт заработанных денег во время смены повлечёт за собой неудачу (88%), и почти все считают, что наличие троса не приведёт к непременному его использованию (96%), и замечают, что он необходим.

А среди тех, кто верит в предубеждения, распространены защитные талисманы и артефакты (27%). Более половины опрошенных (51%) советуют не ругать свой автомобиль вслух, так как машина может обидеться и начать ломаться, а 19% респондентов начинают смену с пожелания себе хорошего и удачного дня.

Практически все участники опроса не верят в гороскопы и не меняют маршрут, даже если звёзды рекомендуют остаться дома, и утверждают, что пробуждение в хорошем настроении помогает сделать день более успешным.

Многие таксисты обращают внимание на начало смены. Так, отмена заказа является поводом вернуться домой, а несколько дорогих поездок в первые часы работы — к удачному дню. Ещё один хороший знак — доброжелательный и приятный первый клиент.

Ранее Лайф рассказывал, что судимым за особо тяжкие преступления могут запретить работать в такси и на транспорте. В Госдуме напомнили, что аналогичные ограничения уже существуют в других сферах.

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