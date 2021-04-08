Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдёт "печальная" погода

Несмотря на то что сейчас Москву засыпает снег, уже скоро погода кардинально изменится: в пятницу потеплеет, а к понедельнику температура может подняться до +16 градусов. Об этом телеканалу "360" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Печалиться не стоит, потому что впереди — замечательные дни. Вот уже завтра температура будет около нормы, дневные температуры — около +9…+11 градусов. А дальше — уже совсем весело. Конечно, 20-градусных отметок не будет в выходные, но всё равно прогнозы звучат очень оптимистично", — отметил Вильфанд.

В субботу ожидается холодная ночь, но тёплый день, в воскресенье температура ещё вырастет — до +15 градусов, а в понедельник будет уже +16.

"Дальнейшее повышение ещё на два-три градуса прогнозируется и во вторник. И связано это с тем, что циклоническая деятельность, которая сейчас определяет такую ненастную погоду, приведёт к тому, что уже через день будет фантастически хорошо на улице", — сообщил метеоролог.

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