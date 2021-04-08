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Попова посоветовала россиянам в этом году провести отпуск на родине

Это самый безопасный вариант, считает глава Роспотребнадзора, так как меньше шансов "зависнуть" на карантине.

8 апреля 2021, 12:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам в этом году провести отпуск на родине. Она рассказала, что ситуация с коронавирусом в странах Европы остаётся неспокойной, кроме того, главный санитарный врач страны не советовала планировать отдых в Африке.

"Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны. Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине", — рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

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Отдыхать в Африке глава Роспотребнадзора не рекомендует, потому что помимо коронавируса там распространены и другие опасные заболевания.

"В прошлом году в России зафиксировано 57 случаев малярии, 122 случая лихорадки денге. В этом году мы выявили уже четыре случая малярии. Это тяжеленная патология", цитирует Попову kp.ru.

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Ранее с рекомендацией планировать отпуск в России выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что из-за ситуации с ковидом побывать в Европе или других государствах будет по-прежнему сложно. А вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян сделать прививки от коронавируса перед отдыхом.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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