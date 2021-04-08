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Категорий: 18

Хайп превыше всего: питерские тиктокеры разбили заполненную доверху попкорном машину каршеринга

Предварительно автомобиль арендовали через фейковый аккаунт.

8 апреля 2021, 12:01

Фото © Соцсети

В Санкт-Петербурге неизвестные тиктокеры решили прокатиться на каршеринге, набитом доверху попкорном, однако поездка закончилась, когда машина врезалась в ограждение. После этого молодёжь бросила авто и скрылась с места происшествия.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Фотографии с брошенной машиной "Яндекс.Драйва" появились в соцсетях. Учитывая количество попкорна, неизвестно, как вообще водитель управлял автомобилем. При этом сиденья блогеры защитили плёнкой. Вероятно, авария изначально не входила в их планы.

Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое

Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое

Отмечается, что пока нет достоверных данных о виновниках проделки. По предварительной информации, каршеринг был арендован через фейковый аккаунт.

Ранее московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами уголовного дела. Парни сели в салон иномарки, а водителя попросили помочь им загрузить в багажник пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из авто, один из блогеров сел за руль и угнал машину.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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