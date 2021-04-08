Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ
Ранее Елизавета Туктамышева сенсационно взяла серебро на ЧМ в Стокгольме. На мировое первенство она вернулась спустя шесть лет.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
На сайте Международного союза конькобежцев сообщили, что капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию будет Елизавета Туктамышева.
У Канады капитаном будет Нам Нгуен, у Франции — Кевин Эмоз, у Италии — Маттео Гуаризе, у Японии — Рюичи Кихара, у США — Джейсон Браун.
Напомним, что турнир пройдёт с 15 по 18 апреля в Осаке (Япония).
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