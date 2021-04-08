Попова заявила о крайне нестабильной ситуации с коронавирусом в Евросоюзе
Она напомнила, что локдауны и ограничения — это сегодняшняя реальность в целом ряде европейских стран.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото © Kremlin.ru
Сложная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции сложилась во многих странах Европейского союза. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время, по её словам, ковид успел продемонстрировать свой сезонный характер.
"В это время в Северном полушарии в межсезонье идёт волна острых респираторных заболеваний. А в Европе ситуация крайне нестабильная, есть высокие пики заболеваемости. Поэтому власти европейских стран вводят локдауны и ограничения, которые считают необходимыми", — приводит слова Поповой kp.ru.
Ранее Лайф сообщал, что Украина заняла первое место по числу летальных случаев от коронавируса в Европе — за 6 апреля в стране умерло 430 пациентов. На втором месте Италия, там зафиксирована 421 смерть, замыкает тройку антирейтинга Франция, где скончалось 398 человек.
На днях кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз оказался не способен своевременно отреагировать на вызовы современности и потерпел "ужасное фиаско" в борьбе с пандемией коронавируса. По мнению политика, система здравоохранения ЕС показала полную неспособность противостоять распространению инфекции. В качестве примера она привела решение не ограничивать передвижения людей в разгар эпидемии в прошлом году, хотя это было необходимо сделать для сокращения числа контактов среди населения.
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