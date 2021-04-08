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Пострадавшую в ДТП с Эдвардом Билом перевели из реанимации в палату интенсивной терапии

Её супруг планирует приехать в больницу и обустроить "хороший быт" в палате.

8 апреля 2021, 11:31

Пострадавшая в ДТП Мария А. Фото © Соцсети

Муж Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, рассказал Лайфу, что его супругу перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

"Мою жену перевели в палату интенсивной терапии, вот собираю вещи, поеду навещать её", — отметил Константин.

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"Лучше семимильными шагами": Муж пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом рассказал о её состоянии

Он уточнил, что планирует обустроить супруге "хороший быт" в палате.

"Я бы поменялся с ней местами": Эдвард Бил впервые прокомментировал ДТП на Садовом кольце — видео

"Я бы поменялся с ней местами": Эдвард Бил впервые прокомментировал ДТП на Садовом кольце — видео

Как сообщал Лайф, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице и пока до конца не вышла из комы, однако в её состоянии наметилась положительная динамика.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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