Пострадавшую в ДТП с Эдвардом Билом перевели из реанимации в палату интенсивной терапии
Её супруг планирует приехать в больницу и обустроить "хороший быт" в палате.
Пострадавшая в ДТП Мария А. Фото © Соцсети
Муж Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, рассказал Лайфу, что его супругу перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.
"Мою жену перевели в палату интенсивной терапии, вот собираю вещи, поеду навещать её", — отметил Константин.
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Он уточнил, что планирует обустроить супруге "хороший быт" в палате.
Как сообщал Лайф, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице и пока до конца не вышла из комы, однако в её состоянии наметилась положительная динамика.
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