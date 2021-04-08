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Путин обсудил с Меркель Донбасс и Навального

Российский лидер обратил внимание, что Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

8 апреля 2021, 11:35
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провёл разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, Сирии, Ливии, на Балканах, а также дело Алексея Навального и работу иностранных СМИ и неправительственных организаций.

"Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Путин и Меркель призвали стороны конфликта к сдержанности и активизации переговоров. Кроме того, президент РФ и канцлер ФРГ затронули темы гумпомощи Сирии, политической обстановки в Ливии и обеспечения стабильности в Боснии и Герцеговине.

"В связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А. Навальным", — добавили в Кремле.

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А ранее, 30 марта, Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, такие как Донбасс, Сирию, Ливию и ядерную программу в Иране.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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