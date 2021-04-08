Козак назвал возможные сроки урегулирования конфликта в Донбассе
Киеву не запрещается денонсировать Минские соглашения, отметил он.
Фото © ТАСС / Соколов Михаил
Урегулировать конфликт в Донбассе возможно за год, если все ранее достигнутые договорённости будут соблюдаться. Об этом заявил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции в Москве.
"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован за год... если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договорённостей", — сказал Козак.
Он также добавил, что Киев имеет полное право денонсировать Минские соглашения, но украинские власти заверяют в приверженности договорённостям, которые при этом не выполняют. Если так пойдёт и дальше, то прийти к соглашению будет невозможно, подчеркнул Козак.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
Выбор редакции
Путин обсудил с Меркель Донбасс и Навального
Во всём виновата Москва: в Киеве озвучили свою версию гибели пятилетнего мальчика под Донецком
Попова заявила о крайне нестабильной ситуации с коронавирусом в Евросоюзе
Диетолог объяснила, почему коронавирус спровоцировал резкий рост лишнего веса у каждого третьего человека
Хайп превыше всего: питерские тиктокеры разбили заполненную доверху попкорном машину каршеринга
Комментариев: 0