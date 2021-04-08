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Козак назвал возможные сроки урегулирования конфликта в Донбассе

Киеву не запрещается денонсировать Минские соглашения, отметил он.

8 апреля 2021, 12:01

Фото © ТАСС / Соколов Михаил

Урегулировать конфликт в Донбассе возможно за год, если все ранее достигнутые договорённости будут соблюдаться. Об этом заявил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции в Москве.

"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован за год... если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договорённостей", — сказал Козак.

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Он также добавил, что Киев имеет полное право денонсировать Минские соглашения, но украинские власти заверяют в приверженности договорённостям, которые при этом не выполняют. Если так пойдёт и дальше, то прийти к соглашению будет невозможно, подчеркнул Козак.

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Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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