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Диетолог объяснила, почему коронавирус спровоцировал резкий рост лишнего веса у каждого третьего человека

Карантин и удалёнка влияли на организмы людей, которые искали положительные эмоции в холодильнике.

8 апреля 2021, 12:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пандемия коронавируса спровоцировала рост веса почти у каждого третьего жителя планеты, а в России растолстел примерно каждый четвёртый гражданин, в среднем набрав около шести килограммов. Об этом со ссылкой на исследование платформы Ipsos Global Adviso сообщает kp.ru.

По мнению нейробиолога-диетолога, профессора Бингемптонского университета Лины Бегдач, это произошло из-за сильного стресса. По её словам, организм реагирует на него по знаменитой реакции на опасность — "бей или беги".

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"В стрессовой ситуации организму жизненно важно держать мозг в напряжении, поэтому он снижает уровень некоторых гормонов и химических веществ", — рассказала она в блоге на сайте ScienceAlert.

Уход на удалёнку, карантин, сложная эпидемиологическая ситуация — всё это влияет на уровень стресса, из-за чего снижается количество гормонов. И если в краткосрочной перспективе это помогает справиться с проблемой, то на дистанции появляются нарушения в пищевых привычках, снижение мотивации, проблемы со сном и перепады настроения.

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А решается такая проблема не во время занятий спортом или других обычных в повседневной жизни дел, а вкусной едой. Ограниченность в движении и постоянная необходимость "подпитки" организма и приводят к набору лишних килограммов, заметила эксперт.

Ранее Лайф рассказывал, что каждый третий россиянин планирует скинуть к лету 5–10 кг.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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