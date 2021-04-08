Диетолог объяснила, почему коронавирус спровоцировал резкий рост лишнего веса у каждого третьего человека

Пандемия коронавируса спровоцировала рост веса почти у каждого третьего жителя планеты, а в России растолстел примерно каждый четвёртый гражданин, в среднем набрав около шести килограммов. Об этом со ссылкой на исследование платформы Ipsos Global Adviso сообщает kp.ru.

По мнению нейробиолога-диетолога, профессора Бингемптонского университета Лины Бегдач, это произошло из-за сильного стресса. По её словам, организм реагирует на него по знаменитой реакции на опасность — "бей или беги".

"В стрессовой ситуации организму жизненно важно держать мозг в напряжении, поэтому он снижает уровень некоторых гормонов и химических веществ", — рассказала она в блоге на сайте ScienceAlert.

Уход на удалёнку, карантин, сложная эпидемиологическая ситуация — всё это влияет на уровень стресса, из-за чего снижается количество гормонов. И если в краткосрочной перспективе это помогает справиться с проблемой, то на дистанции появляются нарушения в пищевых привычках, снижение мотивации, проблемы со сном и перепады настроения.

А решается такая проблема не во время занятий спортом или других обычных в повседневной жизни дел, а вкусной едой. Ограниченность в движении и постоянная необходимость "подпитки" организма и приводят к набору лишних килограммов, заметила эксперт.

Ранее Лайф рассказывал, что каждый третий россиянин планирует скинуть к лету 5–10 кг.

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