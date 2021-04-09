Песков: Гражданская война на Украине будет угрозой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть опасения касательно возобновления гражданской войны на Украине. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ будет гражданская война, это будет угроза РФ", — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия будет защищать своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, даже если они также являются подданными Украины. Такая ситуация не уникальна и двойное гражданство не будет помехой, подчеркнул представитель Кремля.

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