Песков: Гражданская война на Украине будет угрозой для России
Пресс-секретарь президента отметил, что двойное гражданство жителей в Донбассе не является помехой для защиты РФ своих подданных.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть опасения касательно возобновления гражданской войны на Украине. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.
"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ будет гражданская война, это будет угроза РФ", — сказал Песков.
Он также отметил, что Россия будет защищать своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, даже если они также являются подданными Украины. Такая ситуация не уникальна и двойное гражданство не будет помехой, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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