"Изучили тексты песен": В Минске во второй раз отменили концерт группы "Каста"

В Минске опять отменили концерт российской группы "Каста". Причём музыкантов предупредили об этом за сутки до выступления с формулировкой "изучив материалы и тексты песен". Об этом сообщил солист группы Влади на своей странице в "Инстаграме".

"Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, "изучив материалы и тексты песен", аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Белоруссии без него концерты не проводятся). Так что 9 апреля мы точно не выступим в Prime Holl", — пояснил музыкант.

Стоит отметить, что этот концерт в республике переносят уже во второй раз. Так, первое выступление должно было состояться ещё 12 февраля, но дату изменили на 9 апреля. А сейчас остаётся неизвестным, когда всё же пройдёт мероприятие. Как отметил Влади, организатор группы будет вести переговоры, чтобы выступление в Минске всё-таки состоялось.

Вероятной причиной отмены мероприятия мог стать нашумевший клип "Касты" под названием "Выходи гулять", вышедший летом 2020 года. Сюжет ролика рассказывал о том, как силовики разгоняют митинги, а также жёстко избивают протестующих.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

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