Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Изучили тексты песен": В Минске во второй раз отменили концерт группы "Каста"

Выступление было запланировано на 9 апреля, однако за сутки до него музыкантам аннулировали гастрольное удостоверение.

9 апреля 2021, 09:53
<p>Группа "Каста". Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/albums-9525?z=photo-9525_457244420/photos-9525" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальная страница группы "Каста"</a></p>

Группа "Каста". Фото © "ВКонтакте" / Официальная страница группы "Каста"

В Минске опять отменили концерт российской группы "Каста". Причём музыкантов предупредили об этом за сутки до выступления с формулировкой "изучив материалы и тексты песен". Об этом сообщил солист группы Влади на своей странице в "Инстаграме".

"Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, "изучив материалы и тексты песен", аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Белоруссии без него концерты не проводятся). Так что 9 апреля мы точно не выступим в Prime Holl", — пояснил музыкант.

Депутат Верховной рады пожаловался в СБУ на предстоящий концерт группы "На-на"

Депутат Верховной рады пожаловался в СБУ на предстоящий концерт группы "На-на"

Стоит отметить, что этот концерт в республике переносят уже во второй раз. Так, первое выступление должно было состояться ещё 12 февраля, но дату изменили на 9 апреля. А сейчас остаётся неизвестным, когда всё же пройдёт мероприятие. Как отметил Влади, организатор группы будет вести переговоры, чтобы выступление в Минске всё-таки состоялось.

Шоу во время чумы: кто стоял за "концертами смерти" в Санкт-Петербурге

Шоу во время чумы: кто стоял за "концертами смерти" в Санкт-Петербурге

Вероятной причиной отмены мероприятия мог стать нашумевший клип "Касты" под названием "Выходи гулять", вышедший летом 2020 года. Сюжет ролика рассказывал о том, как силовики разгоняют митинги, а также жёстко избивают протестующих.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту геноцида в годы Великой Отечественной войны

сегодня в 07:51

"Базис обезьяний": Лидер группы "Моральный кодекс" отказался считать Шнурова музыкантом

1 апреля, 21:14

Песков: Гражданская война на Украине будет угрозой для России

сегодня в 10:10

"Я ей просто помогал": Двойник Баскова рассказал об отношениях с вдовой Булдакова

сегодня в 10:46

Песков назвал совпадением отставку двух губернаторов за последние несколько дней

сегодня в 10:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1