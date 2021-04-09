ФСБ показала кадры задержания террористов в Симферополе

ФСБ показала кадры с задержания террористов в Симферополе. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России показала кадры со спецоперации по задержанию двух сторонников террористической организации "Хайят тахрир аш-Шам"*, которые готовили теракт в одном из учебных заведений Симферополя. Видео обнародовал центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

На кадрах силовики в тёмное время суток врываются в дом к одному из злоумышленников. Там же правоохранители обнаружили различные составляющие для самодельных бомб, например осколки стеклянных бутылок. Позже сотрудники ФСБ нагрянули и ко второму террористу, у которого нашли многочисленные средства связи. Оба преступника дали признательные показания.

Кроме того, опубликован разговор одного из злоумышленников с неизвестным, в ходе которого речь идёт о переселении в мусульманскую общину и "борьбе с душой и имуществом".

Ранее Лайф рассказывал, что после теракта, который удалось предотвратить, двое исламистов планировали через Украину и Турцию уехать в Сирию. У задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывного самодельного устройства и взрывчатые вещества.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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