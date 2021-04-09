В Северной Осетии опровергли слухи об отставке Битарова

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в настоящее время работает в штатном режиме, а появившаяся в социальных сетях информация о его отставке не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Опровергаем сообщения об отставке главы. Он работает в обычном режиме", — заявили в пресс-службе.

Там также отметили, что глава региона недавно вернулся из Москвы, где провёл встречи в нескольких федеральных ведомствах. Кроме того, на сегодня и завтра у него запланировано участие в нескольких региональных мероприятиях.

Вячеслав Битаров был назначен врио главы Северной Осетии в феврале 2016 года после смерти Тамерлана Агузарова, занимавшего пост главы республики с сентября 2015 года. Осенью того же года парламент избрал Битарова руководителем региона. При этом срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года.

На этой неделе свои посты покинули главы двух регионов, и оба по собственному желанию. 7 апреля в отставку ушёл глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, который занимал этот пост с 2007 года. А 8 апреля объявил о своей отставке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавлявший регион более 16 лет.

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