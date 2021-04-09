Эксперты оценили шансы Украины в воздушной войне против России
Для Киева всё может закончится весьма печально. Даже покупка американских F-15 не спасёт положение, отмечают аналитики.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Украина не имеет шансов на победу в воздушной войне с Россией, убеждены военные аналитики журнала Forbes. По их мнению, на это есть как минимум две веские причины.
В статье отмечается, что Незалежная не получала новых боевых пилотируемых самолётов аж с 1991 года. После распада СССР Киев распродал многие востребованные истребители другим странам, а некоторые летательные аппараты были попросту утилизированы. Как подчеркнули эксперты, на данный момент на вооружении страны находятся 125 самолётов и вертолётов, большинство из которых "старше своих пилотов".
Аналитики считают, что Киеву не помогут даже американские истребители F-15, поскольку Москва располагает более солидным вооружением.
"Даже новейшие самолёты и вертолёты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолётов, располагающихся на близком расстоянии от Украины", — отмечается в материале.
Ранее Украина провела испытания ракеты, которую в Киеве называют "угрозой Крымскому мосту". Она была выпущена с полигона Алибей в Одесской области. На кадрах с испытаний видно, как снаряд вылетает из наземной пусковой установки, проносится над морем и попадает в сетку-мишень.
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