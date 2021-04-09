Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эксперты оценили шансы Украины в воздушной войне против России

Для Киева всё может закончится весьма печально. Даже покупка американских F-15 не спасёт положение, отмечают аналитики.

9 апреля 2021, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Украина не имеет шансов на победу в воздушной войне с Россией, убеждены военные аналитики журнала Forbes. По их мнению, на это есть как минимум две веские причины.

В статье отмечается, что Незалежная не получала новых боевых пилотируемых самолётов аж с 1991 года. После распада СССР Киев распродал многие востребованные истребители другим странам, а некоторые летательные аппараты были попросту утилизированы. Как подчеркнули эксперты, на данный момент на вооружении страны находятся 125 самолётов и вертолётов, большинство из которых "старше своих пилотов".

National Interest рассказал, как США готовятся к третьей мировой

National Interest рассказал, как США готовятся к третьей мировой

Аналитики считают, что Киеву не помогут даже американские истребители F-15, поскольку Москва располагает более солидным вооружением.

"Даже новейшие самолёты и вертолёты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолётов, располагающихся на близком расстоянии от Украины", — отмечается в материале.

Украинский генерал помечтал о ракетах, способных "достать" до Москвы

Украинский генерал помечтал о ракетах, способных "достать" до Москвы

Ранее Украина провела испытания ракеты, которую в Киеве называют "угрозой Крымскому мосту". Она была выпущена с полигона Алибей в Одесской области. На кадрах с испытаний видно, как снаряд вылетает из наземной пусковой установки, проносится над морем и попадает в сетку-мишень.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания российских войск к границе с Украиной

вчера в 18:38

МИД РФ: Гипотетическое вступление Украины в НАТО угрожает её государственности

сегодня в 09:07

Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов

вчера в 22:24

Диетолог назвала заболевания, которые можно определить по запаху

сегодня в 09:17

Алла Пугачёва исполнила мрачную версию песни "Мы в этой жизни" для фильма "Чернобыль"

сегодня в 09:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1