Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н"
В исследованиях примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.
Фото © ТАСС / EPA
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса "Эпиваккорона-Н", разработанной центром "Вектор". Об этом свидетельствуют данные в государственном реестре разрешений на проведение исследований министерства.
"Начало [исследований] — 8 апреля 2021 года, окончание — 30 сентября 2021 года", — отмечается в сообщении.
В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Мероприятия будут проходить в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
Выбор редакции
Гинцбург объяснил, почему привившиеся люди всё равно болеют коронавирусом
МИД РФ: Гипотетическое вступление Украины в НАТО угрожает её государственности
Диетолог назвала заболевания, которые можно определить по запаху
"Не прагматизм, а безумие": Политолог высмеял попытки госсекретаря США оправдать хамство Байдена
Эксперты оценили шансы Украины в воздушной войне против России
Комментариев: 0