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Категорий: 18

Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н"

В исследованиях примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.

9 апреля 2021, 09:10
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса "Эпиваккорона-Н", разработанной центром "Вектор". Об этом свидетельствуют данные в государственном реестре разрешений на проведение исследований министерства.

"Начало [исследований] — 8 апреля 2021 года, окончание — 30 сентября 2021 года", — отмечается в сообщении.

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В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Мероприятия будут проходить в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.

Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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