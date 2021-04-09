Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н"

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса "Эпиваккорона-Н", разработанной центром "Вектор". Об этом свидетельствуют данные в государственном реестре разрешений на проведение исследований министерства.

"Начало [исследований] — 8 апреля 2021 года, окончание — 30 сентября 2021 года", — отмечается в сообщении.

В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Мероприятия будут проходить в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.

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