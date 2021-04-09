Гинцбург объяснил, почему привившиеся люди всё равно болеют коронавирусом

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью "Интерфаксу", почему люди, которые сделали прививку, всё равно заболевают коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, не все вакцинированные реагируют на препарат одинаково.

"Не секрет, что не у 100% вакцинированных людей организм реагирует на прививку одинаково. Да, среднестатистически создаётся хороший протективный титр антител, но у порядка 8% человек создаётся защитный уровень антител не настолько высокий, чтобы защитить их во всех жизненных обстоятельствах", — пояснил Гинцбург, уточнив, что такое может произойти, в частности, при длительном контакте с возбудителем или в случае высокой концентрации вируса в воздухе.

В этом контексте Гинцбург прокомментировал случай президента Аргентины Альберто Фернандеса, который привился вакциной "Спутник V" и заразился ковидом. Вирусолог объяснил, почему этот инцидент никак не ставит под сомнение репутацию отечественного препарата.

"Как такового заболевания у Фернандеса не было. Да, было инфицирование и была изоляция, но никаких лечебных процедур и симптоматики у человека не было. Это не просто укладывается в механизм действия вакцины, но и подчёркивает надёжность препарата и доказывает один из основных выводов, приведённых в журнале Lancet: "Спутник V" на 100% предотвращает от тяжёлых заболеваний, которые требуют госпитализации", — сказал директор центра Гамалеи.

Также Гинцбург заметил, что аргентинский президент — грамотный человек. Политик сделал публичное заявление о том, что очень благодарен России за вакцину, потому как осознаёт, что если бы не был привит, то болезнь у него прошла бы, вероятнее всего, в очень тяжёлой форме, добавил эксперт.

"Температура 37,3 у Фернандеса была. Если она выше не поднималась, а, по всей видимости, она не поднималась, то это не та температура, которую можно расценивать как фактор, ограничивающий работоспособность", — ответил Александр Гинцбург на вопрос, считается ли повышенная температура у президента Аргентины симптомом CoViD-19, который влияет на качество работы политика.

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