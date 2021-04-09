В России выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 9150 новых случаев коронавируса, умерло — 402 пациента, выздоровело — 9662. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+2421 случай за сутки), Петербург (+703), Подмосковье (+594), Нижегородская (+249) и Ростовская (+242) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Больше всего выздоровевших в Москве (+1989 за сутки), Петербурге (+929), Подмосковье (+509), Нижегородской (+311) и Псковской (+286) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 623 984 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 102 247 пациентов, 4 248 700 человек выздоровели.

А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третьей волны коронавирусной инфекции в России не будет только в том случае, если будут соблюдаться все правила профилактики. В Кремле же считают, что сейчас ситуация с ковидом остаётся позитивной, однако угроза всё же сохраняется.

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