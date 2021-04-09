"Это будет своего рода кассетная боеголовка": Гинцбург рассказал о новой универсальной вакцине
Этот препарат позволит вызывать защитный иммунитет не к одному варианту вируса, а к четырём-пяти.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке универсальной вакцины, которую можно будет модифицировать под любой штамм коронавируса и даже другие вирусы.
"Кроме векторной нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса — возбудителя CoViD-19, а к четырём-пяти вариантам. Таким образом, нам не придётся делать три-четыре-пять различных "Спутников V", это будет своего рода кассетная боеголовка", — рассказал он в интервью "Интерфаксу".
По словам Гинцбурга, сейчас учёные проводят доклинические испытания.
Напомним, центр Гамалеи является создателем первой в мире вакцины против коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. "Спутник V" зарегистрировало уже более 60 стран мира.
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