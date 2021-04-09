Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Это будет своего рода кассетная боеголовка": Гинцбург рассказал о новой универсальной вакцине

Этот препарат позволит вызывать защитный иммунитет не к одному варианту вируса, а к четырём-пяти.

9 апреля 2021, 07:55

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке универсальной вакцины, которую можно будет модифицировать под любой штамм коронавируса и даже другие вирусы.

"Кроме векторной нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса — возбудителя CoViD-19, а к четырём-пяти вариантам. Таким образом, нам не придётся делать три-четыре-пять различных "Спутников V", это будет своего рода кассетная боеголовка", — рассказал он в интервью "Интерфаксу".

Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше

Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше

По словам Гинцбурга, сейчас учёные проводят доклинические испытания.

Напомним, центр Гамалеи является создателем первой в мире вакцины против коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. "Спутник V" зарегистрировало уже более 60 стран мира.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1