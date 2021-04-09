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В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту геноцида в годы Великой Отечественной войны

Такое решение было принято "в целях социальной и исторической справедливости".

9 апреля 2021, 07:51
<p>Фото © Фотохроника ТАСС</p>

Фото © Фотохроника ТАСС

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что в республике возбудили уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны.

"В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии", — сказал генпрокурор журналистам.

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О данной инициативе Швед сообщал ещё в марте, по итогам совещания с главой государства Александром Лукашенко. Позже генпрокурор отмечал, что Минск в случае расследования уголовного дела о геноциде поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые ещё живы.

Ранее Лайф рассказывал, что суд Канады отказал подозреваемому в геноциде в Ейске эсэсовцу в приостановке дела о депортации в РФ. Гельмут Оберлендер считает, что власти нарушили судебные процедуры, и видит в этом основание для удовлетворения своих требований.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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