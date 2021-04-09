Ракета с пилотируемым кораблём "Ю.А. Гагарин" стартовала с космодрома Байконур
Продолжительность полёта до МКС составит чуть больше трёх часов.
Фото © Twitter / РОСКОСМОС
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Ю.А. Гагарин". Видео © Twitter / РОСКОСМОС
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Запуск состоялся по запланированному времени.
На пилотируемом корабле к Международной космической станции (МКС) отправились российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полёта составляет 191 сутки.
Примерно через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, сам полёт займёт около трёх часов, пристыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 14:07 мск.
Корабль получил имя "Ю.А. Гагарин", нанесённое на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека, в честь 60-летия первого в истории полёта человека в космос, которое будет отмечаться 12 апреля.
Ранее предприниматель Илон Маск дал совет российским инженерам по разработке космических ракет. Бизнесмен оценил проект ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью.
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