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Ракета с пилотируемым кораблём "Ю.А. Гагарин" стартовала с космодрома Байконур

Продолжительность полёта до МКС составит чуть больше трёх часов.

9 апреля 2021, 07:45

Фото © Twitter / РОСКОСМОС

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Ю.А. Гагарин". Видео © Twitter / РОСКОСМОС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Запуск состоялся по запланированному времени.

На пилотируемом корабле к Международной космической станции (МКС) отправились российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полёта составляет 191 сутки.

Примерно через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, сам полёт займёт около трёх часов, пристыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 14:07 мск.

Запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на следующий год

Запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на следующий год

Корабль получил имя "Ю.А. Гагарин", нанесённое на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека, в честь 60-летия первого в истории полёта человека в космос, которое будет отмечаться 12 апреля.

Ранее предприниматель Илон Маск дал совет российским инженерам по разработке космических ракет. Бизнесмен оценил проект ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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