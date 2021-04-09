Пушков назвал грубой ошибкой заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков жёстко раскритиковал Владимира Зеленского за его заявление о вступлении Украины в НАТО. Своим мнением сенатор поделился на странице в "Твиттере".

"Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путём" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате", — написал Пушков.

Сенатор отметил, что сегодня киевские власти "молятся на НАТО как на символ мощи", однако, по его мнению, альянс не вернёт им Донбасс.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Также он проинформировал генсека альянса о якобы продолжающемся стягивании Россией войск к границам Украины и "повышении их готовности к наступательным действиям".

Авторы