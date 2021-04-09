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В Минсельхозе объяснили, как будут стабилизировать уровень цен на майонез и соусы

Ранее производители сообщили о повышении стоимости продукции на 5–12 %.

9 апреля 2021, 07:09
<p>Фото © ТАСС / Антон Вергун</p>

Фото © ТАСС / Антон Вергун

В Министерстве сельского хозяйства России стабильный уровень цен на майонез и соусы планируют обеспечить с помощью мер поддержки отраслевых предприятий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство.

"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных продуктов помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции", — отметили в Минсельхозе.

В ведомстве считают, что вышеперечисленные меры позволят уменьшить затраты на закупку ингредиентов для приготовления майонеза и соусов, а также обеспечить стабильный ценник на эту продукцию.

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Ранее стало известно о грядущем повышении цен на соусы и майонез. Производители заявляют, что это произойдёт уже в апреле на фоне продолжающего роста стоимости масла, упаковки и топлива, а отпускные цены поднимутся на 5–12 %.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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